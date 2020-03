Météo France place six départements en vigilance orange vents violents

publié le 03/03/2020 à 06:17

Météo France a placé six départements du Sud-Ouest de la France en vigilance orange "vent violent" ce mardi 3 mars. Sont concernés : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).

"Myriam" va circuler rapidement ce mardi du Golfe de Gascogne au Golfe du Lion. Entre le début d'après-midi et la soirée, elle provoquera des vents violents en plaine au nord des Pyrénées et en montagne. Les valeurs attendues sont de l'ordre de 120/130 km/h près des côtes basques et landaises; 100 à 110 km/h très ponctuellement un peu plus en plaine; 120/130 km/h en montagne au niveau des stations de ski, avec 150 km/h ou plus vers les cols et les sommets, indique Météo France.

Ces conditions venteuses pourront s'accompagner ponctuellement d'orages. Il neigera un peu en montagne avec une limite pluie/neige qui remontera temporairement au dessus de 1500 m d'altitude à la mi-journée.

Fortes vagues près des littoraux basques et landais en vigilance jaune pour le paramètre "Vagues-Submersion".

Carte de vigilance Météo France du mardi 3 mars Crédit : Météo France