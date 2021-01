Météo France place deux départements en vigilance orange aux vents violents

publié le 20/01/2021 à 07:09

Attention si vous habitez les départements de la Loire (42) et du Rhône (69). Ce mercredi 20 janvier, le vent soufflera très fort, prévient Météo France, qui a placé ces deux départements en vigilance orange aux vents violents.

Selon l'institut météorologique, le vent du sud se renforcera dans la journée. C'est en cours d'après-midi et de soirée qu'il sera le plus fort. Les vents pourraient atteindre 70 à 90 km/h et seront particulièrement violents dans le sud des départements de la Loire et du Rhône. Dans ces régions, des rafales de 100 à 110, parfois 120 km/h, sont attendues.

"La partie frontalière avec le nord Isère, ainsi que l'est du département de la Haute Loire peuvent être également concernés par de fortes rafales", précise Météo France sur son site. Puis, dans la première partie de la nuit, les vents perdront en intensité.