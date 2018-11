publié le 23/11/2018 à 07:02

Fortes perturbations dans le sud de la France ce vendredi 23 novembre. Météo France a étendu sa vigilance orange à cinq départements pour orages, pluies et inondations. L’Hérault et le Gard sont suivis pour pluies et inondations, les Bouches-du-Rhône et le Var, pour orages et l’Ardèche pour inondations.



"Des cumuls importants sont attendus sur les zones de plaine", indique l’organisme météorologique dans son bulletin de 6h, parlant d’un "épisode méditerranéen intense". Les précipitations, parfois orageuses, se poursuivront toute la matinée de ce vendredi dans le Gard, l’Ardèche et l’Hérault. "Dès la mi-journée, des organisations de lignes orageuses remontant de Méditerranée vont concerner les plaines du Gard et de l'est de l'Hérault, et remonteront jusqu'aux Cévennes", indique Météo France.

"Plusieurs passages successifs sont possibles sur la même zone sous des axes orageux orientés sud-nord et donnent des quantités de précipitations importantes. Les pluies se renforcent également sur les contreforts cévenols", prévient l’organisme météorologique. Les orages devraient se décaler vers l’est dans la soirée de vendredi.

Mété France place 5 département orange vendredi 23 novembre 2018 Crédit : Capture Météo France