Météo France place 20 départements en vigilance orange aux orages

publié le 06/07/2019 à 11:09

Attention aux orages. Samedi 6 juillet, Météo France a placé 20 départements en vigilance orange.

La liste des départements concernés : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Drôme (26), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74) et Territoire-de-Belfort (90).

Dans son bulletin, Météo France écrit : "Une première vague d'orages a circulé cette nuit et ce matin de la façade atlantique au Massif Central et au Nord-Est du pays. Les orages ont été localement forts, avec une forte activité électrique et des chutes de grêle."

À noter que "ces orages violents pourront donner de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h localement plus)", prévient Météo France. Des chutes de grêle "parfois de gros diamètre" sont également à attendues, ainsi que "des intensités de pluie fortes".

En cours d'après-midi, les coups de tonnerre seront plus nombreux du Poitou au Limousin et les orages pourront être localement forts. Cette instabilité se renforcera également sur le Centre-Est avec un risque de grêle et des rafales de vent entre 70 et 90 km/h. Des averses orageuses éclateront sur le sud de la région parisienne et sur le Nord-Est. Au nord de la Seine, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies, avec quelques ondées pouvant tomber.

Ailleurs dans le Sud-Ouest, les entrées maritimes seront présentes le matin. Elles laisseront place à un ciel plus variable en cours de matinée. Sur le pays Basque, les nuages bas se dissiperont plus lentement. De petites averses se déclencheront sur le relief des Pyrénées dans l'après-midi.

Près de la Méditerranée, le soleil dominera avec des températures assez chaudes.