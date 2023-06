Météo France place 12 départements de l'est du pays en vigilance orange aux orages

Les jours se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs jours, de nombreux départements du pays sont frappés par des orages, occasionnant de gros dégâts et des inondations par endroits. Ce jeudi 22 juin ne déroge pas à la règle puisque Météo France a placé 12 départements du nord-est et du sud-est du pays en vigilance orange aux orages. Il s'agit des Ardennes, de la Meuse, de la Marne, de l'Aube, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Ain, du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, du Vaucluse et du Gard.



Météo France indique que pour les départements du nord-est placés en vigilance, il s'agit de l'épisode orageux d'hier qui se poursuit. "Un nouvel épisode orageux se met en place dans le sud-est et sur l'est de la vallée du Rhône en matinée / début d'après-midi", ajoute l'institut.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info