Météo en France du vendredi 28 décembre : temps calme mais assez gris

publié le 28/12/2018 à 07:38

Le temps de ce vendredi 28 décembre sera souvent gris sur la plupart des régions, avec des gelées matinales, selon les prévisions de Météo France. Dès le matin, une épaisse grisaille recouvrira tout l'ouest du pays jusqu'à l'ouest de l'Auvergne et l'intérieur du Roussillon, et tout le nord-est jusqu'au Lyonnais. Ces nuages bas se doubleront parfois de brouillards, localement givrants au nord de la Seine. Ils pourront aussi donner un peu de pluie ou bruine, notamment sur le Sud-Ouest.



Ce temps très nuageux, brumeux et parfois humide, persistera en journée. Seuls les sommets des Vosges et du Jura émergeront. Quelques éclaircies pourront percer en plaine d'Alsace l'après-midi.

En revanche, sur l'ensemble du massif alpin, et au-dessus de 1.000 m d'altitude environ dans le Massif Central et les Pyrénées, le soleil prédominera toute la journée.

Excepté quelques grisailles matinales sur le sud de PACA et autour de la Corse, ce vendredi s'annonce également plus agréable sur les régions méditerranéennes.

La tramontane puis le mistral se lèveront pour souffler en rafales de 50 à 70 km/h.

Le matin, des gelées comprises entre 0 et -3 degrés en général, concerneront encore la moitié nord-est jusqu'au nord des Pays-de-la-Loire, le Centre, l'Auvergne Rhône-Alpes et l'arrière-pays méditerranéen.



L'après-midi, les températures atteindront 8 à 10 degrés près de la Manche et en Bretagne, 8 à 12 des départements charentais aux plaines du Sud-ouest, 11 à 15 sur les régions méditerranéennes. Sur le reste du pays, les maximales ne dépasseront pas 3 à 7 degrés, parfois -1 à 2 degrés dans le nord-est.