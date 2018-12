Météo en France du dimanche 23 décembre : un temps pluvieux, mais doux

publié le 23/12/2018 à 07:00

Une nouvelle perturbation envahira le nord du pays et le temps sera très largement gris et pluvieux, dimanche 23 décembre, alors que sur le bassin méditerranéen le soleil finira par s'imposer, selon des prévisions de Météo-France.



De la Normandie à l'Alsace cette perturbation apportera un temps pluvieux toute la journée. De la Bretagne aux Alpes, le ciel restera couvert et donnera, par moments, quelques faibles précipitations avec un peu de neige sur le nord des Alpes vers 2500m. Le vent soufflera en rafales voisines de 60 à 70 km/h sur la pointe bretonne. En soirée, il se renforcera sur le relief des Vosges et des Alpes.

Dans la vallée de la Garonne, des bancs de brouillard seront présents en matinée. Cette grisaille sera ensuite remplacée par un ciel bien gris, mais le temps restera sec. Près des Pyrénées et autour de la Méditerranée, le soleil s'impose sous un ciel voilé. Le vent d'ouest atteint 70 km/h près des côtes varoises et les caps corses.

Les températures

Au petit matin, les minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés sur la moitié est, 7 à 12 degrés ailleurs, 13 à 14 en Corse. Les températures de l'après-midi seront douces avec 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 19 dans le sud.