Météo en France du vendredi 23 novembre : pluie dans le Sud, brouillard au Nord

publié le 23/11/2018 à 05:10

Le mauvais temps prend ses aises sur la France en ce vendredi 23 novembre. Le ciel sera ainsi perturbé, indique Météo France qui maintien une vigilance orange "orages", "pluie-inondation" et "crue" sur les départements du var et du Gard. Plus globalement, le Languedoc et la région PACA connaîtront un temps très pluvieux. Sur les Cévennes et le littoral, les pluies pourraient être très marquées, avec des orages pouvant donner des cumuls importants.



Un temps perturbé, couvert avec des pluies plus modérées s'étendra aussi vers les Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes en matinée, puis Bourgogne-Franche-Comté l'après-midi. La limite pluie-neige fluctuera entre 1200 mètres sur le Jura et 1800 mètres sur les Alpes du Sud. Près du littoral de PACA, le vent de nord-est à est soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.



Sur la Bretagne, là aussi le ciel sera bien menaçant avec des averses fréquentes dès le début de journée, plus marquées et ponctuellement orageuses sur les côtes sud. De la Nouvelle-Aquitaine, aux Pays de Loire et à la Basse-Normandie, le ciel se chargera en matinée et donnera des averses, plus fréquentes et marquées l'après-midi.

Par contre de Midi-Pyrénées au Roussillon, la dégradation nuageuse avec quelques pluies sera passagère, avec le retour d'éclaircies avant la soirée. Sur le reste du pays, les grisailles et parfois des brouillards seront souvent au menu le matin, notamment au nord de la Loire et de la Lorraine au Val de Saône. L'après-midi les périodes ensoleillées seront contrariées par des passages nuageux.

Les températures minimales seront comprises entre 0 et 6 degrés sur la moitié nord, avec de petites gelées dans le Nord-Est, le Centre et le Massif central, au sud les minimales iront de 3 à 8 degrés, 7 à 12 près de la Méditerranée. Les températures maximales plafonneront entre 6 et 12 degrés de la Manche et les frontières de l'est jusqu'aux frontières de l'est, localement 3 à 5 degrés en plaine d'Alsace, elles atteindront 10 à 16 sur le reste du pays, 17 à 20 en Corse.