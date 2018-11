Météo en France du mercredi 28 novembre : maussade sur la moitié nord, ensoleillé au sud

publié le 28/11/2018 à 07:00

Le temps mercredi 28 novembre sera maussade sur la moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation, arrivée la veille par la Bretagne, ondulera sur le nord de l'hexagone, apportant un temps couvert et faiblement pluvieux sur les 2/3 nord de la France toute la journée.



Les précipitations deviendront plus continues en cours de matinée sur la Bretagne, puis sur la Basse-Normandie dans l'après-midi. Le vent de sud-ouest soufflera à 70 km/h sur les côtes de manche et la pointe bretonne.

Plus au sud, le ciel sera plus lumineux, avec des passages de nuages élevés; le temps sera même très agréable et bien ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et en Corse.

Les températures

Coté températures, les minimales varieront généralement de 3 à 8 degrés, elles seront plus douces sur le Nord-ouest avec 9 à 11 degrés, et plus fraîches par endroits sur le Sud-ouest et le Nord-est avec 0 à 3 degrés.



Les maximales iront de 9 à 13 degrés sur les 3/4 du pays, demeureront plus fraîches sur le Nord-est avec 5 à 7 degrés, et grimperont jusqu'à 14 à 18 degrés du sud de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen et en Corse.