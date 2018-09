Météo en France du mercredi 26 septembre : du soleil et un peu de vent dans le Sud

publié le 26/09/2018 à 05:44

Le temps de ce mercredi 26 septembre restera très largement ensoleillé sur l'ensemble du pays, avec des températures fraîches dans la matinée, selon les prévisions de Météo-France.



On notera simplement quelques brumes sur l'extrême nord du pays dans la fraîcheur matinale, et des plaques de nuages bas persistantes sur le Roussillon.

Dans le midi, le vent se renforcera un peu. Le vent d'Autan soufflera à 70 km/h sur le midi toulousain, 80 à 90 km/h sur le Lauragais et le sud du Tarn. Le vent d'est sera également assez fort sur la Côte d'Azur et la Corse.

Les températures minimales seront bien fraîches au Nord avec 1 à 6 degrés en général, et localement des petites gelées. Au Sud, elles iront de 6 à 13 degrés, jusqu'à 19 près de la Méditerranée.



Les maximales seront en légère hausse, elles varieront entre 18 et 23 degrés au nord de la Loire, 24 et 29 au sud.