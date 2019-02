publié le 27/11/2018 à 07:00

Mardi 27 novembre, de nouvelles pluies sont attendues sur le Nord-Ouest tandis que le soleil sera généreux sur le pourtour méditerranéen, selon les prévisions de Météo-France.



Une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera la Bretagne et la Basse-Normandie en matinée puis un bon quart nord-ouest du pays dans l'après-midi. Elle sera accompagnée par des pluies parfois modérées et par un vent de sud-ouest jusqu'à 70 km/h en rafales près des côtes, voire 90 km/h sur le Finistère.

Sur le pourtour méditerranéen, le soleil sera généreux avec un mistral et une tramontane de 70 à 90 km/h en rafales. En Corse, le ciel sera changeant avec quelques averses.

Sur le reste du pays, les nuages domineront et donneront un peu de pluie localement. En matinée, quelques flocons tomberont sur le relief de l'Est avec une limite pluie/neige entre 400 et 800 m des Vosges aux Alpes du nord.

Les températures

Le matin, il fera localement 0 degré sur le centre-est du pays et sur les collines normandes. Ailleurs, les températures iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 10 à 11 degrés sur les rivages de la Corse.



L'après-midi, il fera 4 à 8 degrés du nord-est au centre-est du pays, 9 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 17 degrés de la Côte d'Azur à la Corse.