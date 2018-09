publié le 25/09/2018 à 05:44

Sur le Sud-Est, le mistral faiblira en début de journée ce mardi 25 septembre et des nuages s'imposeront en matinée sur la Basse vallée du Rhône et sur le Languedoc. Mais ces nuages se dissiperont en fin de matinée laissant dominer le soleil.



On notera juste quelques cumulus dans l'intérieur de la Provence et sur le sud du Massif central. Toutefois, un vent d'est modéré se mettra en place entre la Côte d'Azur et la Corse. Les rafales pourront atteindre 70 à 90 km/h sur les caps exposés.

Il fera très frais au petit matin dans le Nord et le Nord-Est avec 1 à 5 degrés, 3 à 8 degrés ailleurs sur la moitié nord, entre 6 et 10 degrés dans le sud, 13 à 21 degrés dans le Sud-Est.

Les maximales, en très légère hausse, s'échelonneront entre 15 et 20 degrés sur la moitié nord, 20 à 24 degrés plus au sud, localement 25 à 27 sur la côte méditerranéenne.