Météo en France du lundi 31 décembre : de la grisaille encore et toujours au Nord

publié le 31/12/2018 à 07:00

Lundi, les conditions resteront anticycloniques sur le pays, avec un ciel couvert sur la moitié nord de la France et de nombreux brouillards le matin, tandis qu'au sud le soleil dominera largement, d'après les prévisions de Météo-France.



Il bruinera faiblement et temporairement sur le quart nord-est du pays mais ces précipitations se raréfieront en cours d'après-midi. Le temps restera brumeux l'après-midi sur les régions du Grand-est et de la Bourgogne.

Sur le Sud-ouest, les brouillards seront denses le matin et la dissipation sera très lente, la vallée de la Garonne devrait conserver sa grisaille, même l'après-midi. Ailleurs sur le sud du pays, le soleil domine largement, principalement près de la Méditerranée. Le mistral soufflera à 70 km/h en matinée, et se renforcera à 90/100 km/h l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales varient de -2 à 2 degrés du Nord-est vers le Sud-ouest, 3 à 8 degrés ailleurs. Les maximales iront globalement de 7 à 11 degrés, et demeureront plus douces sur le pourtour méditerranéen et en Corse avec 15 à 18 degrés.