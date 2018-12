Météo en France du lundi 3 décembre : doux, pluvieux et venté

publié le 03/12/2018 à 07:00

Le temps lundi restera doux, pluvieux et venté, selon les prévisions de Météo-France. Des régions atlantiques aux régions de l'Est, le temps restera bien nuageux et souvent pluvieux.



Les pluies seront plus marquées sur le relief exposé, en versant ouest du Massif central, des Vosges, du Jura et des Alpes du nord avec de la neige au dessus de 2200 m. De la Manche à la frontière belge, puis des Pays-de-la Loire jusqu'au Grand-Est, de brèves éclaircies seront possibles mais les nuages seront souvent menaçants et accompagnés d'averses fréquentes et parfois orageuses, notamment près de la Manche et dans le Nord-Est.

Ce temps agité s'accompagnera d'un vent de sud-ouest assez fort jusqu'à 70 à 80 km/h en rafales. Au Sud, de l'est des Pyrénées aux régions méditerranéennes, le temps s'annonce plus agréable sous un ciel bien lumineux agrémentés de quelques nuages élevés. Toutefois, du vent d'ouest soufflera assez fort entre le Var et la Corse avec des pointes à 90km/h sur les caps exposés.

Les températures

Les températures seront toujours supérieures aux normales, avec des minimales généralement comprises entre 8 et 14 degrés, et des maximales comprises entre 12 à 16 degrés en général, 17 à 21 du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée.