Météo en France du lundi 26 novembre : toute la France sous la pluie

publié le 26/11/2018 à 07:00

Le début de semaine ne sera pas placé sous le signe du soleil, le ciel réservant souvent de la pluie et des nuages gris sur la France en ce lundi 26 novembre. Météo France annonçant même quelques chutes de neige sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif Central.



Dès le début de matinée, des pluies soutenues tomberont sur le Pays-Basque et plus généralement le sud de la Garonne. La neige sera présente à partir de 1.000 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Le ciel restera couvert toute la journée avec des pluies plus faibles, mis à part sur le piémont.

Du nord de l'Aquitaine au nord-est, les nuages domineront et donneront des pluies éparses. Sur les Hauts-de-France et le Centre-Est, la couche nuageuse sera épaisse et quelques pluies s'échapperont. Quelques flocons tomberont dès 800 mètres sur les Alpes et le Massif Central.

De la Bretagne à la Manche, des averses tomberont surtout sur les régions côtières. Sur le pourtour du golfe du Lion, le ciel sera voilé mais le soleil parviendra à faire quelques apparitions. En Corse, le temps sera instable avec de nombreuses averses, essentiellement en première partie de journée.



Les minimales afficheront 1 à 5 degrés sur la moitié nord, 3 à 7 degrés dans le sud, jusqu'à 8 à 11 en Corse. Les maximales s'échelonneront entre 4 et 8 degrés sur le nord-est, 8 à 13 degrés ailleurs, jusqu'à 11 à 17 degrés dans le sud-est.