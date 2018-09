et AFP

publié le 24/09/2018 à 05:47

L'ensemble du pays bénéficiera ce lundi 24 septembre de belles apparitions du soleil, il se montrera plus généreux au sud, alors que sur une petite moitié nord les nuages masqueront par moment le soleil. Sur le piémont pyrénéen, les nuages seront nombreux et donneront quelques pluies le matin essentiellement.



Dans le Sud-Est, le vent sera assez fort. Le mistral atteindra 80 à 90 km/h en vallée du Rhône, ponctuellement 100 km/h.

Le vent de nord, sera soutenu jusqu'en région lyonnaise et sur le Jura avec des rafales de 60 à 70 km/h.

La Tramontane soufflera aux alentours de 70 à 80 km/h. Sur les caps Corse, quelques rafales de 60 à 70 km/h seront attendues.

Les températures

Les minimales seront très fraîches, comprises entre 3 et 8 degrés seulement sur la moitié nord, 9 à 11 degrés sur le littoral. Dans le sud, elles s'échelonneront entre 10 et 15 degrés, jusqu'à 17 à 21 dans le Sud-Est.



L'après-midi, les maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés sur la moitié nord, elles seront en nette baisse dans le Sud-Ouest avec 19 à 23 degrés. Elles atteindront 23 à 29 degrés dans le Sud-Est.