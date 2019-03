Météo en France du jeudi 29 novembre : pluvieux et venteux sur le Nord-Ouest

publié le 29/11/2018 à 06:59

Jeudi, un passage pluvieux et venteux suivi d'averses est attendu sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, des pluies circuleront des Pays-de-la-Loire et de la Bretagne aux Hauts-de-France. Elles s'accompagneront d'un vent de sud à sud-ouest assez fort près de la Manche avec des rafales de 60 à 80 km/h à la côte, temporairement 90 sur le Finistère, les Côtes-d'Armor et la pointe du Cotentin.



Progressivement, la zone pluvieuse s'enfoncera vers le Poitou-Charentes et le Centre. Dans l'après-midi, elle s'étirera de la Nouvelle-Aquitaine à la Champagne-Ardenne. À l'arrière, le temps deviendra plus changeant sur le nord-ouest avec quelques éclaircies mais aussi des lignes d'averses, notamment sur la Bretagne et près de la Manche. Le vent restera sensible avec quelques rafales au passages des giboulées. Sur le Languedoc-Roussillon, sous l'influence du vent marin, les grisailles se multiplieront et finiront par donner un peu de pluie sur les contreforts cévenols.

Sur le reste du pays, il y aura un temps lumineux, essentiellement voilé. Un vent soutenu de sud à sud-est soufflera toutefois dans l'axe Rhône-Saône, sur le relief du Massif Central, sur le Pays Basque et dans le domaine de l'Autan: rafales de 60/70 km/h en général, localement 80/90 sur le Lauragais et la Montagne Noire.

Les températures

Côté températures, le matin, il fera entre 1 et 5 degrés des frontières allemandes à l'Auvergne Rhône-Alpes et dans l'arrière-pays provençal, 4 à 10 sur le reste du pays.



En journée, les températures afficheront 15 à 17 sur le pourtour méditerranéen et le Sud-Ouest, localement 18/19 sur le Béarn et le Pays Basque, 10 à 15 degrés ailleurs.