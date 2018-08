et AFP

Le temps jeudi sera très nuageux au Nord-Ouest, lourd et orageux ailleurs, selon les prévisions de Metéo-France.



De la Bretagne et des Pays-de-la-Loire aux Hauts de France, le temps restera le plus souvent très nuageux avec quelques gouttes possibles en journée.

En Nouvelle Aquitaine, des entrées maritimes seront présentes le matin au sud de la Garonne puis le temps sera variable et sec en journée.

Partout ailleurs, le ciel sera lumineux mais l'ambiance deviendra lourde l'après-midi et des averses orageuses seront à craindre localement.

Températures

Le matin, les températures iront de 15 à 20 degrés, jusqu'à 21 à 24 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 19 à 24 degrés près de la Manche 25 à 30 degrés ailleurs, jusqu'à 31 à 34 degrés dans le sud et l'est du pays.