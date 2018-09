publié le 20/09/2018 à 05:51

Au lever du jour, le ciel sera couvert avec de rares trouées sur le Nord-Ouest et l'extrême nord du pays ce jeudi 20 septembre. Ces nuages régresseront en journée vers l'Ouest et n'intéresseront l'après-midi que la Bretagne, l'ouest des Pays de la Loire et la Basse Normandie. Ils pourront être accompagnés de quelques gouttes de pluie.



En Corse, l'instabilité perdurera une grande partie de la journée, avec des averses parfois orageuses.

Partout ailleurs, la journée s'annonce agréable sous un franc soleil. On notera un ciel temporairement plus chargé sur le sud de l'Aquitaine en début de matinée, et quelques brumes ou brouillards en Poitou-Charentes.

Le vent de secteur sud-ouest soufflera en rafales à 70 km/h sur la pointe bretonne et les côtes de Manche. Avec l'arrivée d'une perturbation active par la Bretagne, le vent se renforcera en soirée et nuit prochaine, atteignant localement les 100 km/h près des littoraux breton et normand, et 70 km/h dans l'intérieur des terres.

Les températures

Les températures minimales, en légère baisse, varieront globalement de 10 à 17 degrés, 18 à 22 près de la Méditerranée.



Les maximales seront encore estivales, allant de 26 à 33 degrés du Nord vers le Sud, et de 21 à 25 degrés près de la Manche.