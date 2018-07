publié le 27/05/2018 à 08:04

Après les violents orages de samedi, notamment dans le sud-ouest du pays, la météo demeure instable. Dimanche 27 mai, le temps sera mitigé sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.



Des Pyrénées à la Normandie et à la Belgique, le ciel sera menaçant dès le matin et des orages parfois forts avec de la grêle seront à craindre en journée. Du Languedoc-Roussillon et des Alpes au Nord-Est, les éclaircies seront larges mais l'ambiance sera lourde et des averses orageuses seront possibles localement.

De la Bretagne à la Vendée, le ciel sera nuageux mais le temps sera sec l'après-midi. En revanche, sur le sud de PACA et en Corse, le soleil l'emportera.

Les températures

Le matin, les températures iront de 13 à 19 degrés, jusqu'à 20 à 21 degrés en Provence et en Corse. L'après-midi, il fera 18 à 24 degrés près de la Manche et sur la façade ouest du pays et 23 à 29 degrés ailleurs.