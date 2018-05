publié le 25/05/2018 à 15:06

La Seine-Maritime, l'Eure, L'orne et L'Eure-et-Loir ont été placés en vigilance orange aux orages vendredi 25 mai par Météo France.



"Des orages vont se développer cet après-midi, dans un premier temps de manière assez isolée, puis deviendront plus étendus et actifs en fin d'après-midi et soirée", indique Météo France dans son bulletin publié à 14h40.



Des averses orageuses progresseront par la Charente dans l'après-midi et gagneront les régions des pays de Loire à la Normandie. L'ensemble de la façade atlantique sera concerné en soirée. Les averses seront moins fréquentes de Midi-Pyrénées à la frontière belge. Elles resteront soutenues sur le massif pyrénéen.

Les orages accorderont un peu de répit aux régions de l'est. De belles éclaircies s'imposeront sur la moitié est. De petites averses se déclencheront néanmoins sur les Alpes, le Jura et les Vosges.

Qautre départements en vigilance orange aux orages Crédit : Météo France

