et AFP

publié le 25/05/2018 à 05:44

Vendredi 25 mai, sur l'ouest de la France, le ciel sera bien chargé et si quelques éclaircies résisteront en région parisienne elles seront remplacées l'après-midi par de nombreux nuages et des orages se développeront en soirée.



Des averses orageuses progresseront par la Charente dans l'après-midi et gagneront les régions des pays de Loire à la Normandie. L'ensemble de la façade atlantique sera concerné en soirée. Les averses seront moins fréquentes de Midi-Pyrénées à la frontière belge. Elles resteront soutenues sur le massif pyrénéen.

Les orages accorderont un peu de répit aux régions de l'est. De belles éclaircies s'imposeront sur la moitié est. De petites averses se déclencheront néanmoins sur les Alpes, le Jura et les Vosges.

Le vent d'autan se renforcera jusqu'à 70 km/h sur les hauteurs du Tarn essentiellement.

Les températures

Au petit matin, les températures afficheront 10 à 16 degrés en général.



Dans l'après-midi, les maximales seront plus fraîches du côté du littoral de Manche avec 17 à 21 degrés. Ailleurs, elles atteindront 22 à 27 degrés sur le Nord-Ouest, 25 à 29 ailleurs, jusqu'à 30 degrés dans le Sud-Ouest.