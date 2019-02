Météo en France du dimanche 18 novembre : temps perturbé sur le Sud

publié le 18/11/2018 à 07:00

Une vigilance orange crues est lancée dimanche 18 novembre sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec un risque de crue sur les cours d'eau des Corbières et les basses plaines de l'Aude, selon les prévisions de Météo-France.



Dans la nuit de samedi à dimanche, des pluies orageuses se développent sur le Roussillon. Dans la journée de dimanche, le temps est pluvieux sur le sud de l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les pluies affectent la région des Corbières et s'accompagnent d'orages, s'estompant en soirée.

Sur les massifs est des Pyrénées, la neige tombe en abondance dès 1.600 m. Le ciel reste chargé sur le piémont pyrénéen avec un peu de neige vers 1.600/1.800 m. En fin de nuit, on retrouve des bancs de brouillard en val-de-Saône et des grisailles en vallée du Rhône. Le ciel adopte des couleurs grises sur la Bretagne et dans le Sud-Ouest. Quelques pluies débordent sur le sud de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées le matin.

Sur le reste du pays, le soleil s'impose en général, à l'exception de quelques endroits comme le Centre-Est et le sud de la Bourgogne où les nuages bas résistent. Sur la Corse, quelques averses se produisent.

Les températures

Le vent d'est est assez fort sur les côtes provençales avec des rafales entre 70 et 80 km/h. Le vent d'autan souffle également en rafales dans son domaine. Le vent d'est est sensible sur la côte atlantique.



De faibles gelées sont attendues sur un quart Nord-Est. De la Normandie à la Bretagne et sur les pays de Loire, les températures sont comprises entre 1 et 5 degrés, 3 à 8 degrés ailleurs, jusqu'à 8 à 10 degrés en Corse. Les maximales atteignent 5 à 9 degrés de l'Alsace aux Hauts de France, 7 à 12 degrés ailleurs sur le nord du pays, 12 à 16 degrés sur la moitié sud.