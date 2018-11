Météo en France du 30 novembre : pluies à l'est, averses à l'ouest

publié le 30/11/2018 à 07:00

Vendredi, après avoir traversé une grande partie du pays, la perturbation pluvieuse se décalera sur l'est du pays, selon les prévisions de Météo-France. Les pluies sont temporairement modérées du sud-est du Massif central à la Provence puis la Côte d'Azur. Quelques coups de tonnerre peuvent être entendus en fin de journée près du littoral provençal.



Il neige faiblement au dessus de 1.400/1.600m sur les Alpes, vers 1.200/1.300m sur les Pyrénées avec aussi quelques flocons sur les sommets du Massif central. La Corse restera à l'écart des précipitations mais les nuages dominent ; la pluie n'arrivera qu'en soirée.

À l'ouest, le ciel deviendra plus variable avec l'apparition de quelques éclaircies. Des averses localement orageuses se limiteront aux abords de la Manche. Les averses seront un peu plus fréquentes près de l'Atlantique et sur tout le Sud-ouest. En Roussillon, le soleil reviendra dans l'après-midi sous l'effet d'une tramontane soufflant à près de 70 km/h en rafales.

En fin de journée, le temps perturbé se limitera aux régions pyrénéennes et à la façade est du pays jusqu'en PACA. Ailleurs, les averses se raréfient mais les nuages redeviendront plus nombreux sur la Bretagne.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 4 et 10 degrés en général. Elles seront un peu plus fraîches en Alsace, un peu plus douces en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 10 à 14 degrés sur une grande partie du pays, 7 à 9 degrés du nord-est à Rhône-Alpes.