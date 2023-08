Les températures caniculaires ont amorcé une nette baisse depuis ce week-end, pour laisser place à une vague orageuse sur une partie du pays et désormais un ciel couvert principalement au nord avec quelques pluies. Au sud, le temps est plus sec, mais le ciel reste très chargé ce jeudi 31 août au matin sur le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo-France. Mais alors, quand les températures vont-elles remonter en cette fin d'été ?

Dès ce jeudi après-midi, "les températures vont repartir à la hausse sur le sud du pays", prévoit Météo-France. L'organisme annonce toutefois quelques risques d'orages vendredi "sur la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, au cours de la soirée et de la nuit, associés à de fortes rafales de vent, ou des chutes de grêle localement". Des orages que l'on pourrait retrouver sur le Sud-Ouest samedi, mais "sur le reste de la France, le temps sera souvent ensoleillé", écrit encore Météo-France.

Le retour des moyennes de saison va donc s'amorcer dès ce jeudi sur le sud du pays et se poursuivre sur toute la France vendredi, avec des prévisions de températures maximales "supérieures aux moyennes de saison sur une large partie sud. La barre des 30 °C devrait être à nouveau atteinte dans le Sud-Ouest, et dans la vallée du Rhône. On devrait atteindre ou dépasser les 25°C du Centre-Val-de-Loire à l’Alsace", prévoit Météo-France. Le week-end sera chaud également, "mais sans excès".

