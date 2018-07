publié le 02/07/2018 à 05:48

Seuls sept départements de l'Ouest du pays restent en vigilance orange en raison de risques d'orages : les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Morbihan et la Vendée. Par ailleurs, la vigilance orange canicule pour le Rhône reste d'actualité.



Lundi 2 juillet en matinée, de la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne et la Basse Normandie, en passant par les Pays de la Loire, on retrouvera un ciel chargé avec les résidus orageux de la nuit précédente.

Les averses orageuses se réactiveront sur la Bretagne le matin, donnant par endroits de forts cumuls de pluie et des chutes de grêle possibles. Sur la moitié est du pays, le soleil dominera encore largement, mais avec un ciel qui se chargera du Massif central vers la Bourgogne en cours de matinée.

L'après-midi, l'instabilité s'étendra du Massif central vers le nord-ouest du pays, les orages les plus forts se situant de la Bretagne vers la région Centre et les Pays de la Loire, avec toujours un risque de grêle.



Le risque orageux gagnera en fin de journée la Bourgogne et l'ouest de Rhône-Alpes. Les conditions resteront bonnes des Hauts-de-France vers le Nord-Est sous un soleil généreux.



Le pourtour méditerranéen conservera un temps bien ensoleillé avec un peu plus de nuages l'après-midi.



Sur la façade atlantique et le Sud-Ouest, un temps très nuageux et plus frais se mettra en place, mais avec toujours quelques foyers orageux possibles dans d'après-midi.

Les températures

Les températures minimales varieront de 15 à 20 degrés.



Les maximales seront en baisse sur l'ouest du pays, allant de 24 à 29 degrés, mais resteront chaudes sur l'Est, entre 30 et 34 degrés, et iront de 25 à 29 degrés près de la Méditerranée.