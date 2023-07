De forts orages vont s'abattre sur une partie du pays dès 18h ce jeudi 27 juillet, alerte Météo-France. Cet épisode orageux remontera cet après-midi de l'Espagne vers les Pyrénées, traversant le Béarn, avant d'atteindre d'autres territoires, détaille le service météorologique.

Quatre départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange : les Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, et le Gers. D'autres se trouvent encore en vigilance jaune. C'est le cas de la Lozère, de l'Aveyron, de l'Hérault, du Tarn, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège.

Un épisode qui devrait prendre fin dans la nuit de jeudi à vendredi 28 juin, indique encore le bulletin de Météo-France, qui signale également une alerte jaune pluie-inondation dans des départements du Nord : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et les Ardennes sont touchés.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info