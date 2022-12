Le site Météo-France a placé le Finistère (29) et le Morbihan (56) en vigilance orange "pluie-inondation". Ce dimanche 18 décembre, alors qu'une majeure partie du territoire subit encore les effets d'un pic de froid, entrainant des températures négatives dans de nombreuses régions, un retour des pluies et d'un temps plus doux devrait se faire par l'Ouest.

Cet après-midi, les pluies toucheront la Normandie, le Centre-Val-de-Loire, ainsi que la région parisienne et les Hauts de France. Elles gagneront les Ardennes en soirée, indiquent les prévisions du site Météo-France. Sur la pointe bretonne, elles seront durables, soutenues et donneront lieu à un cumul important qui justifie le placement en vigilance orange de certains départements.

Par ailleurs, le vent de sud souffle sur la Bretagne et les régions proches de la Manche. Des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h sont prévues sur les côtes, pouvant atteindre les 90 km/h localement.

