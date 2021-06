Météo : 19 départements en vigilance orange pour pluie-inondation et orages

Ce dimanche 27 juin sera synonyme d'orageux, particulièrement de l'Auvergne au nord-est, selon les prévisions de Météo France. 19 départements ont été placés en vigilance orange pour pluie-inondation et/ou orages.

Ainsi, l'Ain (01), l'Allier (03), le Cantal (15), la Corrèze (19) la Côte-d'Or (21), la Creuse (23) le Doubs (25), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Lot (46), la Nièvre (58), le Puy-de-Dôme (63), le Haut-Rhin (68), le Rhône (69), l'Yonne (89), la Haute-Saône (70), la Saône-et-Loire (71), et le Territoire de Belfort (90) sont en alerte.

Un épisode pluvio-orageux, possiblement accompagné de grêle et de fortes rafales de vent, est attendu sur un grand quart nord-est du pays. Il devrait s'estomper lundi matin. Seules la pointe bretonne, élargie jusqu'à la Vendée, le sud-est du pays et la Corse, échapperont aux menaces orageuses.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 12 à 16° C en général et entre 16 et 21° C autour de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 18 et 22° C sur le quart nord-ouest et la Nouvelle Aquitaine, entre 22 et 26 du Nord à l'Occitanie, et entre 27 et 31° C de l'Alsace et Lorraine au Sud-Est.