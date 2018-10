L'humanité sera-t-elle anéantie par un supervolcan ?

publié le 09/10/2018 à 14:30

Le parc national de Yellowstone, étendu sur trois États aux États-Unis (le Wyoming, le Montana et l'Idaho), dissimule une véritable bombe à retardement. Connu pour ses couleurs étonnantes, dues aux bactéries thermophiles qui colorent les geysers en bleu, orange et jaune, le parc abrite en réalité, sous des kilomètres de roche, un supervolcan endormi.



En effet, en-dessous du parc de Yellowstone se trouve une énorme réserve de magma (de 50 km sur 70), notamment responsable des sources d'eau chaude qui apparaissent en surface et attirent des millions de touristes chaque année. Et cette imposante réserve de lave pourrait être sur le point d'exploser. Selon la BBC, les experts de la Nasa font tout pour éviter l'accomplissement de ce scénario de fin du monde.

Au nombre de 31 dans le monde, les supervolcans présentent des explosions exceptionnelles en termes de violence et de volume de substances dégagées.

Le scénario catastrophe

Plus de 1.000 km³ de cendres et de dioxyde de soufre, un "hiver volcanique" recouvrant la moitié de la planète, une grave chute des températures pendant plusieurs mois, des pluies acides... Tel est le délicieux programme qui attend l'humanité si le supervolcan de Yellowstone explose.



Les supervolcans sont des volcans dont l'éruption est si importante qu'elle peut signer la fin de l'humanité. Ainsi, si celui-ci se réveille, l'existence de l'Homme sur Terre pourrait être éradiquée en seulement 74 jours (durée estimée par les Nations Unies), temps d'épuisement du stock alimentaire mondial.



Il y a 73.000 ans, l'explosion du volcan du Lac Toba (sur l'île de Sumatra en Indonésie) a été si violente que l'hiver volcanique qu'il a installé a réduit une partie de la population des hominidés vivant sur Terre.

Schéma représentant le point chaud de Yellowstone Crédit : CC / Wikipédia

Et même si ce scénario catastrophe ne s'est pas encore réalisé, les chercheurs de l'US Geological Survey (USGS), un organisme gouvernemental américain qui se consacre aux sciences de la Terre, y voient déjà les prémices. Ils ont enregistré 569 séismes au cours du mois de février 2018. Dans une étude réalisée en mars, l'USGS précise que l'activité sismique de Yellowstone "est actuellement à un niveau plus élevé comparé à l'activité sismique classique" de la région, même si le niveau d'alerte du supervolcan reste "normal".

Une fréquence de 600.000 ans

Brian Wilcox, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, explique à la BBC qu'une éruption de ce volcan peut survenir tous les 600.000 ans : "Le Yellowstone explose tous les 600.000 ans environ, et cela fait 640.000 ans depuis sa dernière explosion". Une nouvelle éruption est donc possible, même si prévoir avec précision ce type d'événement extrêmement rare reste impossible. "Je suis venu à la conclusion que la menace d'un supervolcan était nettement supérieure à celle des astéroïdes ou des comètes".



Équivalent à six centrales industrielles, le supervolcan laisse échapper à l'heure actuelle entre 60 et 70% de la chaleur provenant de la croûte terrestre. Le reste de la chaleur s'accumule dans le magma, crée des gaz volatils et dissout les roches environnantes. Or, une fois que la chaleur atteint un certain seuil, tout explose...

Deux solutions... impossibles ?

L'une des solutions envisagées par les scientifiques de la Nasa, pour éviter le déroulement d'un scénario catastrophe, serait de refroidir le volcan. Selon l'agence spatiale américaine, si la chaleur du magma pouvait être réduite de 35%, le supervolcan ne constituerait plus une menace. Le plan qu'elle a conçu est donc de forer jusqu'à 10 km de profondeur et pomper de l'eau à haute pression. L'eau en circulation reviendrait à une température "raisonnable" de 350°C, ce qui permettrait d'extraire jour après jour la chaleur du magma.



Un tel projet coûterait environ 3,5 milliards de dollars et pourrait attirer les investisseurs. "Ce forage pourrait être utilisé pour créer une centrale géothermique générant de l'énergie électrique à des prix extrêmement compétitifs", explique Brian Wilcox. Mais là encore, ce plan a ses limites : forer un supervolcan n'est pas sans risque. En plus de fragiliser le "capuchon" de la chambre magmatique, cette technique pourrait déclencher l'éruption que l'on tient tant à éviter.



Une solution alternative ? Refroidir le supervolcan en entrant par le bas, depuis l'extérieur des limites du parc national de Yellowstone. De cette façon, la chaleur qui vient du centre de la Terre n'atteindrait jamais le haut de la chambre, qui constitue la véritable menace. Mais cette solution, bien pensée certes, pourrait prendre un temps infini : à raison d'un mètre d'eau par an, cela pourrait prendre des dizaines de milliers d'années avant de se retrouver avec un bain froid dans la chambre magmatique. De plus, rien ne garantirait l'aboutissement de l'effort.



En prenant en compte les autres supervolcans du monde, la fréquence d'explosion de ces mastodontes est de 100.000 années. Le dernier en date a eu lieu il y a 26.500 ans : il s'agissait de l'Oruanui, situé en Nouvelle-Zélande. Son indice d'explosivité volcanique atteignait le grade 8 sur l'échelle VEI, ce qui correspond au grade maximum, c'est-à-dire à l'explosion "apocalyptique". De quoi rester vigilants...