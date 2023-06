Les bons conseils pour faire du vélo avec son chien

Il existe des paniers à fixer à l’avant du vélo qui sont cependant, pour la sécurité du cycliste et du chien, limités à un chien de 5 à 7 kilos. Au-delà et jusque 10/12kilos, il existe des paniers qui se fixent sur le porte-bagages. On sécurisera le transport grâce à une grille ou un "top" équipant les paniers, ou a minima, en attachant le chien via son harnais / collier.

Pour habituer son chien à rester dans le panier et ne pas bouger, on peut commencer l’apprentissage avec le panier utilisé seul, dans la maison. On y met le chien et on le récompense quand il y reste immobile.



Pour les plus grands chiens, il existe maintenant soit les vélos cargos, soit des remorques que vous pouvez tracter. C’est pratique pour les grands chiens peu sportifs ou âgés, ou pour tous les chiens sur des longs trajets.

Ou faire courir son chien à côté du vélo

C’est envisageable avec des chiens en bonne santé, qui ont l’habitude de faire des efforts physiques, et d’une certaine taille pour être en mesure de courir à la vitesse du vélo. Précaution indispensable : on ne tient pas la laisse par la main et on ne l’accroche pas au guidon, car le risque de chute est très élevé si le chien change de trajectoire. Il existe des dispositifs écarteurs qui se fixent à l’arrière du vélo, on y attache le chien et il reste ainsi à une distance de sécurité du vélo et des routes.

Autre précaution : votre chien doit être habitué au vélo ! Le chien est un prédateur et tout ce qui bouge et donne le sentiment de s’échapper peut réveiller son instinct et l’inciter à pourchasser le vélo. Il est donc important de désensibiliser le chien au vélo en mouvement, avec des séances d’apprentissage, récompenses à l’appui, en focalisant l’attention sur son maître et non sur le vélo.



Dernière précaution : le chien doit connaître certains ordres qui seront utiles en balade comme "stop" ou encore "tu laisses" s’il est attiré par quelque chose sur le chemin et serait tenté d’y aller. Ce sont des ordres de renoncement, indispensables. Enfin, si on veut pousser l’aspect sportif, il existe le Cani-VTT, qui peut se pratiquer aussi en club canin, et qui nécessite un matériel adapté pour le chien et le vélo, car l’animal est cette fois à l’avant et il tracte le vélo.

