Le réchauffement climatique risque de libérer des vieux virus

publié le 30/08/2016 à 06:35

Il s'est passé un phénomène étrange en Sibérie au début du mois. Des centaines de rennes sont tombés malades. Les médecins russes ont diagnostiqué l'anthrax. C'est une bactérie dangereuse qui avait disparu là-bas il y a plus 70 ans. En quelques jours, 2.500 animaux sont morts. La maladie a ensuite touché une vingtaine de personnes ; un jeune garçon est même décédé. La bactérie était emprisonnée sans doute depuis des décennies sur une carcasse de renne congelée. Mais il a fait tellement chaud (plus de 35 degrés cet été) que le sol gelé, le permafrost, a fondu et a libéré l'anthrax.



Les chercheurs prennent très au sérieux cette menace liée au réchauffement. Ils ont retrouvé des traces de variole, toujours en Sibérie, sur des momies du XVIIIème siècle. Et même des traces de virus de mammouth, des virus géants inoffensifs. Mais rien ne dit qu'un jour ne vont pas renaître des virus qui existaient il y a des milliers d'année, des virus Hibernatus.

Non seulement il y a urgence à lutter contre le réchauffement, selon les climatologues, mais il faut aussi faire attention. Si les hommes commencent à explorer les régions polaires - en Arctique, on sait qu'il y a d'énormes quantité de pétrole et de gaz sous la glace qui fond -, ces forages risquent de libérer des virus anciens. On savait qu'avec le réchauffement du climat des maladies nouvelles pouvaient venir des pays chauds (le Zika, le palu), elles pourraient venir aussi du froid.