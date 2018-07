publié le 30/01/2017 à 13:26

C'est l'un des plus vieux rêves de l'homme : vivre sur l'eau, habiter dans une ville flottante. La plus célèbre d'entre elles, c'est évidemment Venise. Six siècles se sont écoulés depuis sa construction. Aujourd'hui, les projets se multiplient. Un chantier pharaonique s'apprête à voir le jour en Polynésie française. Tout est prêt pour poser les fondations de ce qui ressemble, sur les maquettes, à d'immenses fleurs de béton flottant dans les eaux turquoise du lagon.



Après des années de pourparlers, les accords ont été signés entre la collectivité de la Polynésie française et l'association The Seasteading Institute, installée dans la Sillicon Valley, en Californie. Trente à cinquante millions de dollars d'investissements. Des plateformes flottantes reliées entre elles, ancrées dans les fonds marins. Une communauté indépendante qui produira sa propre énergie et traitera ses déchets, autour de 10.000 habitants : la sortie des flots est attendue dès 2020. "Cette ville sera la preuve que l'homme peut bâtir sur l'eau", écrivent ses concepteurs.

Menace de la montée des eaux

D'autres chantiers vont également s'ouvrir, mais totalement différents, et clairement dictés là par les changements climatiques. Il s'agira de bâtir sur l'eau, mais par nécessité : pour aider à la survie de certaines populations autochtones, directement menacées par le réchauffement de la planète. L'architecte français Jacques Rougerie, pionnier mondial des villes flottantes, a créé une fondation à son nom. Il travaille beaucoup sur cette question.

"Il y a la problématique de la montée des océans, c'est une réalité. Dans certains cas de figure où les îles vont être complètement immergées, il faudra bien rester sur place", explique-t-il. "Il y aura donc des villes flottantes au-dessus de ces îles. La technologie va permettre cette réalité", poursuit Jacques Rougerie.



Un Lego géant

Parmi ces projets figure la construction de ville flottantes aux Maldives. L'archipel risque d'être submergé. Ces petites îles ressembleront peut-être demain à un jeu de Lego géant. Il s'agira d'un assemblage de barges arrimées profondément dans le sable, accueillant des jardins - ceux qui existent et qui sont cultivés sont désormais inondés -, puis des habitations. La ville flottante est ici clairement une bouée de sauvetage. Peut-être la solution à l'exode annoncé de millions de réfugiés climatiques.



On pourrait encore citer Monaco, dont les immeubles s'étendent sur la Méditerranée. C'est aussi, en partie, une cité posée sur la mer. Les villes flottantes vont désormais faire partie de notre environnement. Rien qu'à la fondation Rougerie, on dénombre pas moins de 5.000 projets issus de 100 pays afin que l'homme puisse vivre sur l'eau. La mer et les océans commencent à se bâtir. Dans trois à cinq ans, les premiers grands projets émergeront des flots.