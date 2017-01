Énergies renouvelables : la France autosuffisante à l'horizon 2050 ?

LE CHIFFRE DU JOUR - Alors que la France subit une nouvelle vague de pollution, l'association négaWatt estime qu'elle pourra s'affranchir du nucléaire et des énergies fossiles d'ici à 2050.

Une production d'électricité 100% renouvelable en 2050 ?

par Johanna Guerra publié le 25/01/2017 à 17:33

La France pourra-t-elle un jour se passer du nucléaire ? Selon les énergéticiens de l'association négaWatt, ce pari ambitieux pourrait bien devenir réalité dans les décennies à venir. L'organisme, qui milite en faveur de la transition écologique, publie un rapport effectué par une vingtaine d'experts. Celui-ci propose une recette miracle pour passer au 100% d'énergies renouvelables, basée sur la sobriété énergétique (lutte contre les gaspillages, adoption de modes de vie plus économes), et l'efficacité énergétique (amélioration des performances des logements, transports ou équipements).



Ce rapport détaille des préconisations qui pourraient permettre à l'hexagone de diviser par deux sa consommation totale d'énergie en 2050. Selon les estimations des experts qui ont travaillé sur le sujet, la France pourrait réduire de moitié sa consommation d'énergie finale grâce aux véhicules électriques et hybrides, au transport en commun, au covoiturage et à la rénovation thermique des bâtiments. Les énergies renouvelables pourraient donc couvrir 100% de la consommation d'électricité et presque 100% de la consommation d'énergie, confirmant ainsi une France sans nucléaire dès 2035, avec la fermeture progressive de ses 58 réacteurs.



Selon l'association, la France pourrait également dire adieu aux énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon), ce qui lui permettrait d'atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici à la moitié du XXIe siècle. Ce plan d'action permettrait une économie de près de 400 milliards d'euros et la création de 400.000 emplois nets d'ici 2030, affirme négaWatt.



Le rapport est une actualisation d'une précédente version datant de 2011, mais écartée par l'échec des négociations internationales sur le sujet. Malgré un contexte aujourd'hui plus favorable, l'association juge que les ambitions françaises - 32% d'énergies renouvelables en 2030, et une baisse de moitié de la consommation d'énergie en 2050 - sont freinées par des "résistances au changement" tel que le diesel ou le nucléaire.

Un plan trop ambitieux ?

Un rapport beaucoup trop ambitieux pour Areva, la multinationale française du secteur de l'énergie nucléaire. L'entreprise estime que les énergies renouvelables ne pourront pas répondre seules à la demande totale de l'hexagone.

"Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas en permanence non plus ! Nos systèmes énergétiques doivent permettre de répondre aux besoins en électricité en permanence et, en l'absence de moyens pour stocker l'électricité à grande échelle, alors que production et consommation doivent être en équilibre constant pour éviter les black-out, il n'est pas possible, aujourd'hui, de cibler le 100 % renouvelable".

Mardi 24 janvier. Le Conseil d'administration d'EDF a accepté l'accord d'indemnisation proposé par l'État afin de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim. En contrepartie, l'entreprise exige une enveloppe de 446 millions d'euros pour compenser le manque à gagner et la suppression de 2.000 emplois.