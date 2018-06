Carol Duval Leroy, seule femme en France à la tête d'une maison de champagne

publié le 16/06/2018 à 09:08

Il y avait la Veuve Cliquot, il y a aussi Carol Duval Leroy, la seule femme aujourd'hui à la tête d'une maison de champagne. Ça se passe à 20 kilomètres d'Epernay, dans le village de Vertu, au cœur de la côte des blancs, "du Chardonnay grand cru et premier cru", précise Carol Duval Leroy. Cette patronne d'origine belge a épousé l'héritier de cette entreprise transmise de père en fils depuis 1859.



Mais en 1991, son mari décède, "et du jour au lendemain je me suis retrouvée toute seule", raconte-t-elle. Aujourd'hui, ses trois fils travaillent avec elle : "j'en suis très fière, c'est ce que j'avais promis à mon époux".

"Mes fils ont reçu à leur berceau un très beau jouet et ils prennent maintenant le relais". Une maison qui gère 165 salariés, avec 5 centres de pressurage du raisin, près des vignobles pour garantir un court trajet car sachez le Bernard, ce n'est pas bon de faire faire des kilomètres à du raisin. Duval Leroy ne produit qu'une seule marque, et c'est 4 millions de bouteilles par an. "Nous sommes dans les 15 premiers producteurs" précise Carole Duval Leroy.

Quelles est la caractéristique de ce champagne ?

Ce champagne, on le trouve dans les restaurants, les sommeliers sont au cœur de la politique commerciale, on repère ses cuvées spéciale à la table de grands chefs, mais aussi chez les cavistes et certaines chaînes de supermarché.



La principale caractéristique : des bulles très fines. "Pour moi, le Champagne est un vin, il ne faut pas de bulles qui agressent" explique la patronne, c'est comme un vin léger, tout en dentelle, un champagne féminin bien-sûr. Il y a du champagne bio aussi dans cette offre mais en quantité limitée, c'est difficile de faire pousser du raisin bio quand le vigneron de la parcelle d'à côté n'en fait pas. "On attend que le vin se fasse explique Carol Duval-Leroy, on le précipite pas, on le met en bouteille en avril et en mai quand beaucoup le font dès le mois de janvier."