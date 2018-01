Joyeuses fêtes : le Champagne Taittinger se porte très bien

publié le 16/01/2018 à 12:40

Les Champagnes Taittinger sont redevenus français il y a un peu plus de 10 ans. De 2005 à 2007, c'est un fonds d'investissement américain qui avait pris les rennes de cette vieille maison champenoise créée en 1932. Cela n'a pas duré longtemps. "J'ai racheté l'affaire plus par devoir que par passion", nous confie Pierre-Emmanuel Taittinger. Il poursuit : "Devoir vis-à-vis des clients, du personnel, de la Champagne toute entière et vis-à-vis de la France. Et puis j'avais la foi".



Pierre-Emmanuel Taittinger a convaincu quelques familles d'investir, et il a repris les rênes. "J'ai nommé un directeur général de 30 ans, parce qu'il faut des jeunes. Je lui ai donné un droit de veto, il peut s'opposer à mes décisions", argue-t-il.

"Il faut écouter ses collaborateurs, continue monsieur Taittinger. Je ne pourrai pas vivre sans qualité humaine dans l'entreprise". Deux de ses enfants appartiennent également à la direction générale : Clovis et Vitalie.

6 millions de bouteilles écoulées dans le monde

Le Champagne Taittinger se vend très bien. Quelque 6 millions de bouteilles sont écoulées dans le monde (90% à l'export, dans le reste de l'Europe, au Japon et aux États-Unis). Quand on sait qu'il se vend dans le monde chaque année 300 millions de bouteilles de Champagne, on peut se dire que Taittinger a encore de la marge.



D'ailleurs Pierre-Emmanuel Taittinger veut développer sa maison dans les prochaines années. Mais ça dépend aussi des vendanges. "On ne peut pas vendre plus que ce que la terre donne. On peut avoir des rêves, mais on ne peut pas progresser plus", reconnaît le président de la maison.



Taittinger, ce sont 300 hectares de vignes dans toute la Champagne, et un peu dans l'Aube. Avec maintenant de la viticulture durable et une reconnaissance de haute valeur environnementale : deux agréments qui entraînent des rendements moins importants.



Et puis il y a le réchauffement climatique. Exemple : au mois d'août dernier, il a fait très chaud. Certains pieds de vigne ont pourri. Taittinger a perdu 30% de sa production.



Pas de difficulté pour recruter

Taittinger, c'est 230 salariés pour les vignes, les bureaux à Reims. Sans oublier la cave, à deux kilomètres du centre-ville de Reims, dans des galeries gallo-romaines en craie, classées patrimoine mondial de l'Unesco.



La maison n'a pas de difficulté de recrutement. La rémunération est plutôt assez intéressante. La prime d'intéressement est la même que vous soyez ouvrier ou directeur.



Enfin, le 31 décembre au soir, quand vous déboucherez le Champagne Bernard, pensez à ce conseil de Pierre-Emmanuel Taittinger : surtout pas dans un verre à vin comme le font certains. Il conclut : "Le champagne, il est en robe longue, plus qu'un vin, c'est tout un symbole".