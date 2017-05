Champagne : pourquoi Taittinger va planter des vignes en Grande-Bretagne

et Loïc Farge

publié le 11/05/2017 à 08:42

Les bulles françaises vont traverser la Manche. La grande maison de champagne Taittinger a décidé de planter des vignes dans le Kent, au sud-est de Londres. Pourquoi cette décision ? "Nous sommes persuadés que dans ce beau pays qu'est le Royaume-Uni, on peut produire d'excellentes bulles. C'est aussi une façon de remercier les Anglais qui, depuis 300 ans, soutiennent le champagne : à partir du moment où ils ont décidé de faire un peu de bulles, il est normal qu'on viennent à leurs côtés", justifie sur RTL le PDG Pierre-Emmanuel Taittinger.



Un exil ? "Non !", tient-il à rassurer. "Le champagne est une production limitée : au total, c'est 300 millions de bouteilles sur quatre milliards de bouteilles de vins mousseux (...) À partir du moment où le Royaume-Uni a décidé d'en produire, je trouve tout à fait naturel de planter des vignes là-bas", argue Pierre-Emmanuel Taittinger. La production, qui prendra la dénomination de "sparkling wine" ("vin pétillant"), sera "réservée au marché domestique, comme on le fait déjà aux États-Unis depuis longtemps", précise-t-il.