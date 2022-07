Incendies en Ardèche, dans l'Hérault et dans le Verdon… Le point sur la situation

L'incendie probablement criminel qui a ravagé dans la nuit près de 1.200 hectares dans l'Ardèche est quasiment fixé depuis 6 heures ce jeudi 28 juillet. "On a stabilisé la majeure partie des lisières mais il y a encore un secteur où le feu est problématique, il brûle à contrevent", a déclaré le lieutenant-colonel Jean-Michel Chalancon du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) du département. L'incendie n'a fait aucune victime.

"Les flammes sont toujours là car le territoire est escarpé mais d'ici deux heures cela devrait être réglé", a ajouté ce responsable. Une partie des secours a été "désengagée" vers 4h du matin, et "pour la journée on devrait garder 300-350 sapeurs-pompiers", contre 600 au plus fort de la mobilisation.

Ce mercredi 27 juillet, c'est aussi un feu près de Montpellier qui s'est déclaré. L'incendie a brûlé 800 hectares de végétation avait pu être fixé. La préfecture de l'Hérault a annoncé en fin d'après-midi qu'il n'y avait "aucune victime à déplorer et aucune habitation qui n'a été touchée par le feu".

Le secteur encore actif jeudi 28 juillet au matin est situé entre St-Didier-sur-Aubenas et Lavilledieu. Des bombardiers d'eau comme cinq Canadair et un avion Dash, ainsi qu'une centaine d'engins d'intervention et un hélicoptère de la sécurité civile ont été mobilisés. "On n'a pas arrêté" de 09h à 15h, a témoigné ce mercredi soir Romain Charbonnier, 22 ans, pompier volontaire 1ère classe, non loin d'un arbre en flammes devant un paysage calciné où l'odeur de brûlé saisit les narines.

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, quelque 400 personnes ont été préventivement évacuées mercredi soir d'un camping à Castellane face à la progression d'un incendie qui a déjà parcouru 350 hectares sur la commune voisine de Rougon. Le feu s'était déclaré mardi à Rougon, un village perché sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon. Quelque 200 pompiers sont mobilisés pour limiter la progression de l'incendie qui est toujours très actif dans des zones difficilement accessibles aux moyens terrestres.

En Gironde, la dune du Pilat ouvre à nouveau

Ces nouveaux feux interviennent juste après les deux incendies "hors normes" qui ont ravagé pendant douze jours près de 21.000 hectares de forêts en Gironde et entraîné l'évacuation de quelque 36.000 personnes. Dans ce département, quelque 500 pompiers étaient encore sur place ce mercredi 27 juillet pour traiter "les lisières et les points chauds", probablement encore pendant des semaines, a indiqué Thomas Couturier, porte-parole des pompiers.

La vigilance rouge pour les risques d'incendies a toutefois été levée. L'un des sites symboles du département, la dune du Pilat, a pu rouvrir mercredi, "dans des conditions sécurisées et avec des cheminements guidés".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info