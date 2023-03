EN IMAGES - La France a enregistré un record d’impacts de foudre ce lundi 13 mars

L'image est impressionnante. La foudre s'est abattue sur Grenoble, ainsi que sur 28 autres départements du centre et de l'est de la France, placés en vigilance orange aux orages, lundi 13 mars au soir. Selon l’observatoire français des tornades et orages violents Keraunos, la journée a même été "la plus orageuse" jamais enregistrée ces quinze dernières années.

Gaétan Heymes, prévisionniste à Météo-France, évoque, lui, une "activité exceptionnelle" ayant abouti à 9.549 impacts de foudre. Un record pour un mois de mars. Et Keraunos précise que cela correspond à plus de 28.000 décharges de foudre.

Selon La Chaîne Météo, c'est en Bourgogne-Franche-Comté que les orages ont été les plus foudroyants. Mais sur Twitter, des clichés tous plus impressionnants les uns que les autres nous parviennent de toute une zone située entre les Pyrénées et les Ardennes. Et la photo la plus spectaculaire a été capturée à Grenoble, en Isère, par une webcam Skaping.

Les orages du 13 mars ont cependant fait d'importants dégâts, notamment en raison des vents violents et des averses de grêles qui les ont accompagnés. En Nouvelle-Aquitaine, de très nombreux foyers ont été privés d'électricité.

Cet épisode orageux a été provoqué par un important contraste de masse d'air, avec l'arrivée d'un courant d'air froid dans des zones où la température dépassait les 20 degrés.