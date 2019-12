Cyclone Belna : Mayotte placée en alerte orange par Météo France

publié le 07/12/2019 à 17:50

Mayotte se prépare au pire. L'île a été placée en alerte orange cyclonique ce samedi 7 décembre 2019, à l'approche du cyclone Belna. Il devrait toucher l'île dans la nuit du 8 au 9 décembre 2019.

"Préparez vos derniers achats pour constituer votre réserve d'eau, de nourriture & votre kit d'urgence", a twitté le Préfet de Mayotte sur Twitter le 7 décembre dans l'après-midi. "Le Recteur demande aux collèges-lycées d'être mobilisés, en alerte, prêts à accueillir les populations en danger dans leurs établissements à partir de cet A.M. L' accueil des populations se fera avant alerte rouge", peut-on lire dans un autre message posté avant que Météo France place l'île en alerte orange.

L'alerte pré-cyclonique a été mise en place la veille au soir, le 6 décembre 2019, appelant les populations à la plus grande vigilance. "Faites vos derniers achats pour constituer vos réserves d’eau et de nourriture" et "Faites connaître le choix de votre abri à votre entourage et ne changez plus d’avis" font partie des conseils donnés aux habitants et aux habitantes de Mayotte.

🔶🌀 Le cyclone #Belna est désormais placé en #AlerteOrange à #Mayotte.

🎒 Préparez vos derniers achats pour constituer votre réserve d'eau, de nourriture & votre kit d'urgence.

📻 Tenez-vous informés de l'évolution et soyez TRES prudents.

➕ d'infos 👉 https://t.co/rsnHiTjq0q

⬇️ pic.twitter.com/yZuFn0nzo5 — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 7, 2019

⚠️Menace cyclonique #Belna ⚡

Mesures préventives

▶️Le Recteur demande aux #collèges/#lycées d'être mobilisés, en alerte, prêts à accueillir les populations en danger dans leurs établissements à partir de cet A.M▶️L' accueil des populations se fera avant alerte rouge.@Prefet976 pic.twitter.com/9Rkf6UdCNu — Académie de Mayotte (@ac_mayotte) December 7, 2019

Kamissi, le dernier cyclone qu'avait connu Mayotte, remonte au 12 avril 1984. La tempête, violente avait fait un mort et de nombreux dégâts matériels. À l'époque, l'habitat était principalement fait en matière végétale.

🛰 Vu de l’espace || De gauche à droite, la forte tempête tropicale #Belna et le cyclone #Ambali. Belna se renforce rapidement, pour le moment (rafales >155km/h). Ambali a connu une intensification explosive dans la nuit avec des vents jusqu'à 240km/h. ▶️ https://t.co/0PUylYVOwL pic.twitter.com/0NAH0wRiny — Météo-France (@meteofrance) December 6, 2019