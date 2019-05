publié le 14/05/2019 à 07:33

Le temps est à nouveau ensoleillé ce mardi 14 mai en France, avec toutefois une petite instabilité sur la Corse et l'extrême sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Les températures, elles, resteront en-dessous des normales de saison.



Les températures matinales resteront fraîches, dans le Nord et le Grand-Est, et oscilleront entre 3 à 6 degrés. Sur le littoral méditerranéen, il fera plus doux, les minimales avoisineront 13 à 14 degrés. Sur les autres régions, le thermomètre affichera, au lever du jour, 6 à 11 degrés.

En journée, les températures varieront de 14 à 19 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 20 à 22 en Bretagne et de 19 et 23 degrés sur la moitié sud, jusqu'à 25 dans les Landes et l'Aude.