CARTE - Allergie aux pollens : 57 départements sont en alerte rouge

Si vous êtes allergiques aux pollens, prenez garde au week-end de Pâques. Plus de la moitié de la France a en effet été placée en alerte rouge au risque allergique, d’après le dernier bulletin du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) diffusé vendredi. 57 départements, dans le nord, la façade est et la région parisienne sont concernés. L’ouest (hormis la Normandie), la Corse et le sud-est sont en revanche épargnés.

Les pollens de bouleau seront présents sur un grand quart nord-est du pays avec un risque élevé. Les pollens de charme (de la même famille que les bouleaux) et les pollens de frêne sont également répandus, mais avec un risque d'allergie oscillant entre le niveau faible et le niveau élevé selon les départements.

Les pollens cyprès, platane, chêne et pariétaires seront eux localisés dans le sud et pourraient accroître le risque d’allergie. Les pollens de platane vont de leur côté se répandre sur tout le territoire, "avec un risque d'allergie qui ne dépassera cependant pas le niveau moyen", écrit le RNSA. "Les pollens de saule, peuplier, chêne et graminées sont présents d'ouest en est avec un risque d'allergie faible à moyen", conclut le réseau.

