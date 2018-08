publié le 06/08/2018 à 08:48

Les températures ne redescendent en ce début de semaine. Un pic de chaleur est même attendu lundi 6 et mardi 7 août, alors que 67 départements sont toujours placés en vigilance orange canicule depuis samedi par Météo France. Avec une pollution à l'ozone en hausse, la circulation est restreinte en région parisienne, dans le sud et dans l'est.



D'après Météo-France, "le pic de canicule devrait se situer lundi sur les régions du Sud-Ouest, mardi sur celles du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien". Ainsi, 36 degrés sont attendus ce lundi à Toulouse et 37 degrés à Bordeaux. Mardi 7 août, il fera 36 degrés à Paris et à Lyon. Déjà lundi dans la matinée, Météo France relevait 23 degrés à Paris, Dijon et Lyon, 24 degrés à Limoges ou Perpignan et 25 degrés dans la région niçoise.

Le week-end n'a pas laissé de répit aux Français. La journée de samedi avait été "la plus chaude en moyenne sur la France depuis la canicule de 2003", selon François Jobard, prévisionniste. Cet épisode sera quoi qu'il arrive dans le "top 3" des canicules les plus sévères mesurées en France.



Restrictions de circulation

Les fortes chaleurs favorisent la pollution à l'ozone. En Île-de-France, la qualité de l’air devrait être particulièrement mauvaise ce lundi, avec des niveaux d’ozone compris entre 190 et 220 microgrammes/m3 en moyenne horaire, d'après Airparif. La pollution est aussi notable dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, dans plusieurs départements du pourtour méditerranéen (Gard, Hérault, Vaucluse et Bouches-du-Rhône), et dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine et en Gironde. La vigilance rouge a également été déclarée dans une bonne partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes.



Ainsi, la circulation différenciée a été mise en place par plusieurs préfectures pour limiter la pollution. Sont concernés Paris et sa proche banlieue, Strasbourg et les 33 communes de l'Eurométropole, l'Isère, Lyon et Villeurbanne.



À partir de la fin d'après-midi mardi 7 août, la France devrait mieux respirer. "L'arrivée d'une masse d'air plus maritime, venue de l'Atlantique, jouera un rôle rafraîchissant", a précisé le prévisionniste. On devrait retrouver à partir de jeudi 9 août des températures conformes voire légèrement inférieures à la normale saisonnière.

Peu de consultations liées à la canicule

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a estimé dimanche 5 août que cette canicule devrait probablement se traduire par une "surmortalité chez les personnes âgées". Mais les chiffres ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines. Elle s'est en revanche félicitée du nombre "relativement faible" de consultations dans les services d'urgence, 3 à 4% du total seulement étant dues à la canicule.



Un quart de celles des personnes âgées ont été dues à des hyponatrémies, à savoir que ces personnes avaient bu trop d'eau sans manger assez. Il faut "boire beaucoup, mais manger aussi, et prendre du sel en même temps. Nous adapterons peut-être les messages dans les années qui viennent. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas jusqu'à présent", a rappelé à la presse la ministre. Sur les 650 services d'urgence hospitaliers en France, 25 seulement sont "en tension", principalement dans des régions touristiques, a-t-elle précisé, estimant "que notre société commence à s'adapter à la canicule".





Pour éviter tout problème, il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, de manger suffisamment, de se mouiller et de se ventiler, de passer du temps dans des endroits frais, de prendre des nouvelles de ses proches.