Les grands ports de France

publié le 20/07/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.



La France peut se targuer d’avoir un grand port sur chaque continent ! De tous temps nos ports ont fait voyager les marchandises, les hommes. S’ils ne sont plus les points de départ de conquête du « Nouveau Monde », Ils restent,aujourd’hui encore, la promesse de découverte et d’aventure avec les départs des grandes courses.

Face aux extraordinaires échanges maritimes qui transitent par eux, comment peuvent-ils ou font-ils pour s’adapter ? Comment se diversifient-ils ? Les échanges terrestres avec les ports sont-ils à la hauteur ?

Vincent Campredon, Commissaire général de 2e classe Directeur du Musée national de la Marine nous les fait découvrir.

à voir : Au Musée de la Marine de Brest du 28 juin 2019 au 3 janvier 2021, l'expo Trophée Jules Verne, - l’extraordinaire record.



Trophée Jules Verne -l'extraordinaire record

Nous ferons escale à Brest où Jean-Paul Hellequin figure du port de commerce de Brest, ancien de la marine marchande, ancien membre d'équipage des Abeilles,président de l’Association Mor Glaz, nous expliquera les moyens mis en oeuvre pour venir au secours des navires et des hommes.

l’Association du remorquage qui organise, notamment, les visites de L’Abeille Bourbon, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage en haute mer basé à Brest.



Abeille Bourbon