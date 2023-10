Antilles : des écoles fermées à l'approche de la tempête Tammy

Les Antilles françaises se préparent à l'arrivée de la tempête Tammy. Les écoles seront fermées vendredi 20 octobre sur plusieurs îles en prévision du passage de la tempête tropicale. Les territoires concernés pourraient être placés en alerte orange comme l'est déjà la Guadeloupe, ont annoncé jeudi soir les autorités.

Le coeur de la tempête "pourrait passer à proximité immédiate" des Antilles en "fin de nuit de vendredi à samedi", "avec des vents de forte tempête, voire proches de l'ouragan de catégorie 1", a indiqué Météo-France.

À 17 heures jeudi (23 heures à Paris), la tempête était située à 485 km de la Martinique, d'après la même source, qui a précisé que de fortes pluies et rafales de vent sont attendues. Les autorités ont annoncé la fermeture vendredi, à titre préventif, des écoles et des établissements scolaires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

"Il ne s'agit pas d'un phénomène majeur, mais bien d'un phénomène sérieux", a affirmé le préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Vincent Berton, qui a invité la population à se préparer au passage de cette tempête. Selon l'évolution du phénomène, les ports et aéroports pourraient être fermés dans la journée, a-t-il indiqué.

Les supermarchés pris d'assaut en Guadeloupe

En Guadeloupe, les compagnies maritimes qui assurent les liaisons inter-îles ont annoncé jeudi une modification des horaires et une interruption de leur rotation jusqu'à un retour au calme, en raison de fortes houles qui pourront aller jusqu'à cinq mètres en façade Atlantique, selon Météo-France.

Un grand nombre de manifestations culturelles, sportives ou festives, prévues ce week-end sur l'archipel de Guadeloupe ont été annulées. Les habitants de la Guadeloupe se sont précipités dans les supermarchés pour se ravitailler, en eau notamment.

Plus tôt dans la journée, les commerçants de Saint-Martin ont commencé à installer des planches pour protéger leur commerce afin d'éviter notamment qu'ils ne soient inondés. "Nous sommes en train de remonter les stocks de vêtements aussi. J'ai vu que certains renforçaient également les rideaux anticycloniques. Nous sommes habitués et prêts à toute éventualité, a assuré Yann Lecam, le président de l'association des commerçants de Marigot.