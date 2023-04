Metallica, comment s'est formé le groupe qui règne sur le heavy metal depuis plus de 40 ans ?

ON VOUS EN REPARLE - Les débuts de Metallica, le groupe qui règne sur le hard rock depuis plus de 40 ans

En 1981, James Hetfield répond à une petite annonce dans un journal de Los Angeles. Un certain Lars Ulrich, batteur, cherche des musiciens fan de métal pour jouer avec lui. Le duo forme les deux piliers du groupe. James Hetfield va devenir le guitariste et chanteur de Metallica.

Le nom du groupe a été choisi par Lars Ulrich : "Je trainais avec un ami à l'époque, il voulait lancer une sorte de revue de heavy metal. Il avait une liste de 15 ou 20 titres et il m'a demandé lequel je préférais. Il y avait "Metallica" parmi eux, je me suis dit que c'était un bon nom. Je le lui ai piqué et je lui ai conseillé de prendre un autre nom pour son magazine, ce qu'il a fait. Quand on a monté le groupe, je l'ai appelé Metallica".

Au départ, Dave Mustaine les rejoint à la guitare et Ron McGovney à la basse. Les quatre Californiens créent les bases du trash metal, la signature musicale de Metallica.

"Hit the lights"

Au début de l’année 1982, le groupe enregistre sa première musique, Hit the Lights. À leur premier concert, au Radio City à Anaheim en Californie, Metallica ouvre avec cette chanson avant d'enchaîner les reprises. C'était le 14 mars 1982.

La musique Hit the Lights sera intégrée à la compilation Metal Massacre 1, sortie en juin 1982, qui rassemble des musiques de divers groupes. Metallica est écrit avec deux “t”, ce qui les rend furieux.

Toute l’année 1982, le groupe enregistre bon nombre de démos. Celle enregistrée dans le garage du bassiste Ron McGovney ne sortira jamais telle quelle, mais plusieurs chansons seront conservées par le groupe.



Le départ de deux membres

Leur chance leur est donnée dès cette année-là, lorsqu'on leur propose de faire la première partie du groupe Saxon pour un concert lors de leur tournée américaine et commence à se faire connaître.

Mais Ron McGovney claque la porte, ne se sentant pas assez inclus dans le groupe. Puis le guitariste Dave Mustaine est viré à cause de ses excès (drogue, alcool et violence).

Dave Mustaine donne sa version des faits dans une interview à Arte en 2008 : “C’était la faute de tout le monde, on était tous alcooliques ! Je fais des arts martiaux depuis que je suis petit et j’ai éclaté James parce qu’il a frappé mon chien. Je lui ai donné un coup de poing et c’était la fin. Quand je suis bourré, je deviens violent. Eux, devenaient stupides".



Une fois, j’ai vu, je ne sais plus qui de James ou Lars le faisait à l’autre, mâcher de la nourriture et le cracher dans la bouche de l’autre. Là, c’était trop pour moi.

"Kill ‘Em All"

Peu de temps après, Dave Mustaine fonde le groupe Megadeth qui connaîtra aussi le succès. Les deux musiciens sont remplacés par Cliff Burton à la basse et Kirk Hammett à la guitare.



Leur premier album, Kill ‘Em All, sort en 1983. Aujourd’hui, Metallica règne toujours sur le métal. Il a vendu plus de 200 millions de disques. 72 Seasons, qui sort demain, est leur 11e album,.

