Olaf, l'ours blanc, est décédé de vieillesse au zoo d'Amnéville

publié le 15/08/2018 à 20:20

Il est parti dans son sommeil. Olaf, un ours blanc qui vivait depuis 1999 dans le zoo d'Amnéville (Moselle) avec son frère du même âge, Tromso, est décédé le 27 juillet dernier de mort naturelle, à 31 ans.



"C'est difficile pour Tromso de se retrouver tout seul, puisqu'il a toujours vécu avec Olaf. Il est un peu perdu, donc les soigneurs passent énormément de temps avec lui, encore plus que d'habitude", raconte à RTL Hervé Santerre, le directeur zoologique.

Les deux ours polaires sont nés au Cirque d'Hiver de Berlin et y ont passé 12 ans, avant que le cirque ne ferme ses portes et que le zoo d'Amnéville ne les récupère. Soudés depuis toujours, Olaf et Tromso ont pu profiter d'une retraite paisible après plus d'une décennie passée à divertir les foules avec des numéros de danse.

"Les premiers jours qui ont suivi la mort de son frère, Tromso était très perturbé, n'avait plus faim, mais il mange à nouveau correctement, explique Hervé Santerre. On a le sentiment qu'il va un petit peu mieux".