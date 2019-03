publié le 28/03/2019 à 15:43

Un mur effondré, réduit en mille morceaux. L'image parait surréaliste mais c'est bien ce qui s'est produit à la prison de Poissy dans les Yvelines, ce jeudi 28 mars. Une partie entière du mur extérieur de la maison d'arrêt s'est effondrée. Il est situé au niveau de l'avenue des Ursulines.



La ville de Poissy a indiqué, sur Twitter, que l'avenue est fermée à la circulation "jusqu'à nouvel ordre entre les rues des Prêcheurs et Tournelle". Selon Le Parisien, "aucun détenu n'a pris la fuite. Il n'y a pas non plus de blessés".

Des travaux étaient en cours au sein de cette prison et justement sur cette partie du mur, explique la direction de l'administration pénitentiaire. "Le béton injecté pour consolider la paroi a finalement été trop lourd et le tout s'est effondré, indique le quotidien. Le maire de la ville, Karl Olive, dénonce "une prison trop vétuste", dans les colonnes du journal. Un cloisonnement provisoire va être rapidement mis en place, ajoute la direction.

¿¿ URGENT DIRECT Une partie du mur extérieur de la Maison Centrale #Poissy s’est effondrée ce jeudi midi 28 mars, sur l’avenue des Ursulines, fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre entre rues des Prêcheurs et Tournelle. Forces de sécurité sur place. Évitez le secteur. pic.twitter.com/EQNHJeQCTD — Ville de Poissy (@villepoissy) 28 mars 2019