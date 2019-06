Les cadavre de Marlyse Elizabeth Honeychurch et de ses deux filles, Elizabeth Vaugh et Sara Lynn McWaters avaient été découverts il y a plusieurs décennies mais n'avaient pas pu être identifiés.

Le mystère a en partie été résolu. Sur les quatre cadavres découverts dans des tonneaux déposés dans une forêt du New Hampshire il y 19 et 34 ans, trois ont enfin pu être identifiés, ont annoncé les autorités américaines jeudi 6 juin.



Il s'agit de Marlyse Elizabeth Honeychurch et de ses deux filles, Marie Elizabeth Vaugh et Sara Lynn McWaters, qui auraient été victimes d'un tueur en série aujourd'hui décédé, Terry Rasmussen, rapporte Paris Match. Les corps de Marlyse Elizabeth Honeychurch et de sa plus grande fille Marie Elizabeth Vaugh ont d'abord été découverts en 1985 par un chasseur.

Quinze ans plus tard, deux autres cadavres, dont celui de Sarah Lynn McWaters et celui d'un autre enfant qui reste toujours non identifié ont été retrouvés, eux aussi démembrés et cachés dans des sacs en plastique. Mais leur état de décomposition était tel que les enquêteurs n'ont pu mettre de noms sur ces corps, jusqu'à aujourd'hui.

La mère de famille était en couple avec son bourreau

Grâce à un minutieux travail, notamment sur leur ADN, leur macabre destinée a pu être reconstituée. La trace de Marlyse Elizabeth Honeychurch et de ses deux filles (âgées de 1 et 6 ans à l'époque) avait été perdue en Californie en 1978, alors que la mère de famille était en couple avec celui qui deviendra leur bourreau, Terry Rasmussen (décédé en prison en 2010, où il était incarcéré pour le meurtre de sa femme), raconte CBS.



Celui qui est désormais suspecté d'avoir été un tueur en série, les auraient emmenées jusqu'au New Hampshire, prenant une nouvelle identité, celle de Bob Evans. Autre découverte de la police américaine, le dernier corps qui n'a pas été identifié serait celui d'un enfant du tueur, mais les dernières précisions ne peuvent être apportées tant que la mère de l'enfant ne s'est pas manifestée. Ce qui apparaît compliqué sachant que le Terry Rasmussen pourrait être à l'origine d'au moins 6 meurtres, dont probablement celui de la mère de cet enfant.



Soulagée, la famille de Marlyse Elizabeth Honeychurch, Marie Elizabeth Vaugh et Sara Lynn McWaters a exprimé sa reconnaissance mais aussi sa tristesse après ces récentes révélations. "Marlyse, Marie et Sarah étaient tellement aimées par nos familles et elles nous manquent énormément. Nous sommes soulagés de pouvoir enfin obtenir les réponses que nous attendions".