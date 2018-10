L'aéroport de Juvaincourt, dans l'est de la France

publié le 09/10/2018 à 13:45

La polémique prend de l'ampleur. Le 7 septembre dernier, une famille albanaise a été expulsée de France en jet privé lors d'une opération extrêmement encadrée. Le couple et ses deux enfants, qui vivaient en situation irrégulière depuis 2016 dans la commune de Mirecourt (Vosges), a été réveillée à 6h30 avant d'être conduit à l'aéroport de Juvaincourt, à quelques kilomètres de là, selon les informations relayées par le quotidien local Vosges Matin.



Sur le tarmac, un avion les attend. Plus précisément, un Beechraft 1900D Airliner, un appareil de la compagnie Twin Jet. En effet, c'est en jet privé que la famille albanaise s'est envolée pour Tirana, la capitale de leur pays d'origine.

Une action qui interpelle fortement le collectif Solidarité Mirecourt, qui regroupe notamment le Secours catholique et le Secours populaire français. Il évoque alors une opération qui aurait coûté pas moins de 100.000 euros "si on additionne l'avion et la mobilisation policière". "Ce sont nos impôts qui financent de telles actions intolérables" alors que les membres de la famille "voulaient s'intégrer", déplore l'association.

Contactées par le quotidien régional, la compagnie aérienne et la préfecture des Vosges ont refusé de commenter ces informations à l'heure actuelle.